Inter, la gioia social di Young dopo il successo contro l’Udinese: “Più tre punti”

Ashley Young è già nel vivo del progetto Inter. Il nuovo calciatore nerazzurro ha pubblicato un post sul suo profilo Twitter in cui ha espresso tutta la sua gioia per la vittoria alla Dacia Arena contro l’Udinese.

“Più 3 punti” ha scritto l’inglese, che ha collezionato tre presenze da titolare da quando è sbarcato ad Appiano Gentile alla corte di Antonio Conte. Con Young in campo, l’Inter ha collezionato due vittorie contro Fiorentina in Coppa Italia e Udinese in Campionato e il pari interno contro il Cagliari.