Solabarrieta: “Sanchez? Non gioca titolare in nessun club da 4 anni. Ancora…”

Il giornalista cileno critica duramente l'attaccante nerazzurro per la prestazione opaca contro il Perù

Il giornalista cileno Fernando Solabarrieta, è stato molto duro nei confronti di Alexis Sanchez . Il giornalista ha criticato aspramente l'attaccante nerazzurro per la sua prestazione contro il Perù: "Deve giocare da attaccante. Lo abbiamo detto fino alla nausea, Alexis deve giocare da attaccante".

"E sono sicuro che Lasarte gli abbia detto 'gioca da attaccante', e ancora una volta Alexis ha fatto quello che voleva. E quando decide di farlo, perde e perde la squadra. E attenzione, Alexis non è titolare in nessun club in Europa da 4 anni, qualcosa vorrà dire".