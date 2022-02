L’Inter va avanti nel solco tracciato da Zhang: “Prima della festa scudetto Steven disse…”

L'Inter è tornata ai vertici del campionato dopo un'estate difficile, in cui in tanti avevano pronosticato tutt'altro futuro per i nerazzurri

Marco Macca

L'Inter è tornata ai vertici del campionato dopo un'estate difficile, in cui in tanti avevano pronosticato tutt'altro futuro per i colori nerazzurri. Il tutto, sempre nel solco di Suning e Steven Zhang, nel segno della sostenibilità. Racconta la Gazzetta dello Sport:

"Fin dal maggio scorso, alla vigilia della festa scudetto, la proprietà cinese aveva chiarito a tutti i dipendenti che bisognava virare all'auto sostenibilità. Dopo avere investito centinaia di milioni nei primi anni di gestione, si imponevano una riduzione dei costi del lavoro e un mercato da chiudere in attivo, possibilmente senza indebolire la rosa. Qualcuno ha preferito cambiare aria, ma chi è rimasto è stato premiato da una competitività immutata. Anzi, migliorata per il momento, visto che in un biennio Conte aveva fallito la missione ottavi di Champions e Inzaghi - anche sfruttando una prima fascia al sorteggio garantita dal predecessore, va detto - l'ha centrata al primo colpo".