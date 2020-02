Inter, solo le briciole per Eriksen: appena un tiro con la Lazio. In Europa League…

Appena un tiro tra le braccia di Strakosha e poco altro. È il magro bottino di Christian Eriksen nella sfida scudetto tra Lazio e Inter. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il danese doveva essere l’anti-Cristiano Ronaldo e invece continua a “raccogliere briciole“.

“Forse Christian sarebbe servito, non solo negli ultimi 13′” aggiunge la Rosea. Conte aveva già fatto capire nella conferenza della vigilia che Eriksen sta lavorando e non ancora pronto a diventare titolare. L’allenatore dell’Inter pretende che l’ex Tottenham conosca a memoria quello che gli chiede, dalla fase di costruzione a quella di interdizione.

La sfida di Europa League contro il Ludogorets può essere l’occasione giusta per partire dal primo minuto. Nella trasferta di giovedì, il danese potrebbe scendere in campo dall’inizio in quella che può diventare la nuova ripartenza da interista.