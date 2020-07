Solskjaer: “Europa League? Potremmo giocare contro Young e Lukaku. Non vediamo l’ora”

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha commentato i sorteggi di Europa League. In finale il club inglese potrebbe anche incrociare l’Inter. A proposito della Coppa ha detto: «Non guardo troppo lontano. Adesso penso alla prossima partita, ci dobbiamo concentrare su quella. Ora siamo concentrati sul campionato, ma guardiamo alle future rivali. Potremmo giocare contro i Wolves, oppure potremmo incontrare Ashley [Young] e Romelu [Lukaku] quindi ci sono sicuramente partite che non vediamo l’ora di giocare e dobbiamo solo continuare a correre. Non vedo l’ora di giocare, sarà un mini-torneo. Ho lavorato anche in un Europeo e in un Mondiale. La squadra vivrà tutta insieme all’estero e ci sono diversi elementi che sono stati coinvolti in questo tipo di tornei, quindi ci prepareremo davvero bene e speriamo possa durare per più di una partita. Queste gare ci stanno servendo per arrivare ad un livello alto e speriamo di poterlo portare avanti sia in EL che nella prossima stagione».

(Fonte: Manchester Evening)