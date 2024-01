Sommer a ITV: “Partita difficile, studiamo sempre i rigoristi. Mia miglior stagione? Credo…”

I nerazzurri di Inzaghi non deludono le aspettative dei tifosi e a Firenze conquistano i tre punti. Partita non facile anche per le assenze (Barella e Calhanoglu), ma combattuta e portata a casa con una sofferenza ragionata. Ne ha parlato ai microfoni di Inter TV Yann Sommer, protagonista con un rigore parato: "Studiamo sempre prima i rigoristi. Sono molto contento, era una partita molto difficile".