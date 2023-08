Yann Sommer è dell’Inter, Thuram commenta sui social

Hanno in comune un passato al Borussia M'Gladbach e adesso si ritrovano all'Inter. Qualche giorno fa Thuram aveva detto che aspettava a braccia aperte Yann Sommer e lo aveva descritto come un giocatore riservato. I due hanno giocato in Bundesliga dal 2019 e sono pronti ad una nuova avventura insieme, in Serie A questa volta.