Sommer avverte l’Italia: “Il 3-0 incassato all’Europeo non ci è piaciuto. Vogliamo…”

Parlando in conferenza stampa assieme al ct Murat Yakin, il portiere della Svizzera Yann Sommer avverte l'Italia

"Il 3-0 incassato all'Europeo non ci è piaciuto, perché abbiamo lasciato troppi spazi ai nostri avversari e non è certo andato bene il modo in cui abbiamo giocato. Però quella di domani sarà una nuova partita, con una nuova formazione e un nuovo commissario tecnico. Vogliamo fare molto meglio". Lo dice, parlando in conferenza stampa assieme al ct Murat Yakin, il portiere della Svizzera Yann Sommer. Che poi dedica una considerazione al fatto che domani fra i rossocrociati ci saranno assenze pesanti, come quella del 'no vax' Granit Xhaka, che ha preso il Covid.