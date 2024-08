"La decisione di lasciare la nazionale — 94 presenze, nessun portiere ha vestito la maglia della Svizzera tante volte quanto lui — arriva da lontano (se ne parlava già all’Europeo) ma la tempistica dell’annuncio pare disegnata apposta per questo inizio di stagione tra i pali dell’Inter. Perché Sommer ha qualcosa da farsi perdonare, e questa è una notizia. Al debutto di Marassi è inciampato in un errore che è costato il primo gol del Genoa. In mezzo, altre insicurezze sparse qua e là, soprattutto in appoggio, con il pallone tra i piedi. Rarità, vista la costanza di rendimento e la sicurezza che il 35enne ha trasmesso a Bastoni e compagni fin dalla prima partita in nerazzurro. Dedicarsi a tempo pieno all’Inter diventerà allora la cura migliore per evitare cali di concentrazione e giornate no come al Ferraris".