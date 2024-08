Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti i miei compagni di squadra, l'intero staff, gli allenatori e ovviamente la mia famiglia, la mia squadra personale e i tifosi svizzeri. Senza il vostro sostegno, la vostra fiducia e la vostra fiducia in me, questi successi non sarebbero stati possibili. Mi hai sempre dato la motivazione per ottenere la migliore prestazione possibile. La mia attenzione ora è tutta sul mio club, l'Inter, con il quale voglio ancora ottenere molto. Grazie, Svizzera! Il tuo Yann".