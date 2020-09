CdS – Inter, sondaggio dello Zenit per Vecino: il punto sui nerazzurri in uscita

Tra i calciatori dell’Inter maggiormente indiziati a lasciare Milano c’è Matias Vecino: il centrocampista uruguaiano non rientra più nei piani dei nerazzurri, così come diversi altri compagni di squadra. Secondo il Corriere dello Sport, l’ultimo club ad aver mostrato interesse è lo Zenit: “Sembra che lo Zenit (che ha sondato il terreno anche per Vecino, altro elemento in uscita) abbia messo gli occhi su Eriksen, ma i costi dell’operazione frenano i russi. In uscita rimangono anche Godin (Cagliari, affare in via di definizione), Dalbert (Atalanta e Genoa le ultime interessate), Ranocchia (Genoa), Candreva e Joao Mario (al momento assente da Appiano), più i giovani Vagiannidis, Agoume ed Esposito (gli ultimi tre in prestito).

Casi a parte Skriniar e Lautaro che l’Inter ritiene punti fermi della rosa ma se arrivassero offerte importanti – quindi 50 milioni per il difensore, i soliti 100-110 per la punta – pure loro potrebbe salutare. Nainggolan? L’Inter non vuole più prestarlo e se il belga conquisterà Conte in questi allenamenti…“.