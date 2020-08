Vecino fuori dai piani di Conte, l’Inter vuole 20 milioni. A frenare la cessione la richiesta del giocatore

Tra i giocatori in uscita dall’Inter c’è anche Matias Vecino. Il centrocampista, da poco operatosi al ginocchio, non rientra nei piani di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro spinge per l’ingresso di centrocampisti più fisici da inserire nel suo 3-5-2. Vecino non è riuscito a trovare continuità in questa stagione soprattutto per via degli infortuni e il tecnico ha deciso di non puntare di lui nella prossima stagione, dopo che già a gennaio sembrava sul punto di lasciare l’Inter.

“Al giocatore e al suo entourage è stata dettata la linea: l’Inter ascolterà tutte le offerte per lui, che dovranno partire da non meno di 20 milioni di euro così da poter segnare una piccola plusvalenza a bilancio. Offerte che stanno iniziando ad arrivare, ma non da club che riscuotono il gradimento del giocatore. Vecino ha infatti fatto sapere alla proprietà che accetterà solo offerte da club che giocano competizioni europee ad alti livelli e, possibilmente, la Champions League”, spiega Calciomercato.com.