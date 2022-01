Sonetti: “Atalanta-Inter? Risultato casuale, Handanovic e Musso han fatto parate strepitose”

L'ex allenatore Nedo Sonetti ha rilasciato un'intervista a La Stampa, nel corso della quale ha parlato anche di Atalanta-Inter

Matteo Pifferi

Nedo Sonetti, 1082 volte in panchina tra il 1974 e il 2010, la sorprendono così pochi di zero a zero?

«Non troppo perché il calcio è cambiato profondamente, predilige tatticamente la parte offensiva: noi schieravamo il libero e due marcatori, ilgioco era meno veloce».

Si punta a segnare un gol in più dell’avversario, non più a tenere la porta inviolata.

«Però, come ai miei tempi, la solidità rimane determinante: ho vinto otto campionati, tre di C e cinque di B, sempre con difese importanti. Ritengo sia una questione di equilibrio, la predisposizione a offendere non deve trascurare la copertura, io ripetevo sempre che anche in piena fase d’attacco bisognava essere pronti al ripiego. Oggi, lasciatemelo dire, in area c’è meno attenzione».

Colpa della zona?

«Riduttivo sostenerlo. La zona è interessante e garantisce spettacolo, il problema è che a volte, applicandola, si dimentica di difendere. Capita di prendere gol ridicoli, anche su punizioni e angoli: più le marcature si allentano, più gli attaccanti trovano vita facile».

Morale?

«Ben venga il gioco offensivo, l’atteggiamento coraggioso, però dietro serve più determinazione».

Lei ha allenato, tra le altre, l’Atalanta: domenica, contro l’Inter, ha ripristinato lo zero a zero ormai rarissimo.

«In realtà lo zero a zero di Bergamo è stato un caso: non lo hanno confezionato tattiche prudenti, ma i due portieri con parate strepitose».