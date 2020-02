La sorella di Mauro Icardi ce l’ha fatta: e adesso cosa dirà Wanda?

Ivana Icardi, sorella di Mauro, è la quarta concorrente ufficialmente confermata del reality spagnolo Supervivientes 2020. L’anno scorso Ivana aveva partecipato al Grande Fratello Vip ed era stata prontamente eliminata. In aggiunta Wanda Nara l’aveva diffidata dal parlare e nominare la sua famiglia. Un rapporto teso, quello tra la sorella dell’attaccante del Psg e sua moglie, che si è spesso scontrato proprio sulle presenze televisive. Wanda aveva sconsigliato a Ivana di partecipare al Grande Fratello argentino, da lì il loro rapporto era precipitato. Recentemente Ivana aveva provato a scrivere una lettera a Wanda, chiedendole di aiutarla a riavvicinarsi al fratello e accusandola di essere incoerente. Ora Ivana è finalmente pronta per una nuova avventura televisiva (in Honduras), che potrebbe darle nuova fama (e nuove partecipazioni a programmi, una volta finito il reality).