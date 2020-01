Ivana Icardi a Wanda: “Sai dove abbiamo vissuto io e Mauro? I problemi con l’Inter…”

Ivana Icardi ha affidato una lunga lettera aperta al settimanale Di Più per provare a convincere Wanda ad intercedere per lei con il fratello. La lettera inizia con toni piuttosto accesi, attraverso i quali l’argentina accusa la moglie di Mauro di essere incoerente: “Wanda, sei veramente sfacciata, senza ritegno. Mi hai cancellato dalla tua vita e mi hai allontanato da mio fratello perché non ti stava bene che entrassi al Grande Fratello argentino. E adesso cosa fai? Partecipi come opinionista al Grande Fratello italiano! Sei proprio la donna più incoerente sulla faccia della terra“.

Tutto nasce dal GF: “Nel 2016 mi avevano offerto di partecipare al Grande Fratello in Argentina e io, prima ancora di accettare, avevo chiesto a te e a Mauro una vostra opinione. Non lo avessi mai fatto! Sei stata tre giorni a dirmene di tutti i colori, provavi anche a farmi sentire in colpa: “Non ti permettere di partecipare, fai fare una brutta figura a Mauro”, ripetevi. Non volevi che uscissi allo scoperto, che raccontassi apertamente la mia storia e quella di Mauro, le nostre origini umili in Argentina. Dicevi: “Se si vengono a sapere certe cose, lui rischia il posto nella Nazionale argentina”. Che follia, Wanda. Ricordo di aver chiesto anche a lui di farti ragionare, ma non c’era verso: ho avuto la sensazione, ed è anche la sensazione di molte persone che conoscono bene Mauro, che per lui conta solo la tua parola”.

Il matrimonio con Maxi Lopez: “Come ricorderai, quando ti sei messa con Mauro, dopo la separazione da Maxi Lopez, il padre dei tuoi primi tre figli, in molti ti consideravano una rovina famiglie. Ma io ero dalla vostra parte. Pensavo: a volte in nome dell’amore tutto può succedere. Mi avete invitato anche al vostro matrimonio e noi due avevamo un bel rapporto, una buona intesa tra cognate. Ancora non ti conoscevo bene”.

La popolarità di Mauro: “Mi accusavi anche di volere sfruttare la popolarità di Mauro per crearmi una strada nello spettacolo… Non era così, ma anche se fosse, Wanda? Tu non hai forse fatto lo stesso? Non sei diventata quello che sei oggi perché lui è un grande calciatore. Fai televisione, sei la sua manager, cose che non ti sarebbero mai accadute se non fossi stata la moglie di Mauro Icardi”.

I soldi: “Nella mia vita avrò chiesto a Mauro solo qualche piccolo aiuto per bollette o poco più in alcuni momenti no. Non mi interessano i suoi soldi, mi interessa solo il suo affetto. Una volta hai anche accusato mia madre di essere una ladra perché aveva chiesto soldi a Mauro e quei soldi erano spariti. Altra assurdità per la quale mi dovresti chiedere scusa. Vuoi sapere cosa era successo? Mio padre aveva smesso di lavorare per stare vicino a mio fratello e nostra mamma era rimasta da sola con il suo stipendio. Visto che Mauro non la aveva mai aiutata troppo economicamente, lei aveva accumulato alcuni debiti e usato i soldi di Mauro per pagarli. Il denaro era servito a salvare la situazione di famiglia e di mamma, che ancora oggi non se la passa benissimo e lavora in una lavanderia industriale. Devi sapere che io non vado in tv perché mi piace il mondo dello spettacolo, ma solo per guadagnare qualcosa, per aiutare la nostra famiglia. Finché arriverà il giorno in cui potrò dire a mia mamma: “Non lavorare più, fai quello che vuoi, goditi la vita che hai già sofferto abbastanza e fatto tanti sacrifici anche per portare Mauro dove è adesso”.