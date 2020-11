Sorrentino: “Inter, mi fa strano una cosa. Conte? Non so quanto tempo abbia: se con il Real…”

Ospite della trasmissione ‘Pressing’, in onda su Italia 1, l’ex portiere di Palermo e Chievo Verona – tra le altre – Stefano Sorrentino ha parlato dell’Inter di Antonio Conte:

“Mi fa strano che una squadra attrezzata per vincere tutto non abbia un vice-Lukaku: se la squadra gira intorno al belga, nel momento in cui non ce l’hai, non hai uno con le sue caratteristiche. L’Inter ha tanti giocatori – esterni, seconde punte – però manca un’alternativa al belga. Conte? Bisogna capire quanto tempo avrà a disposizione: se non fanno risultato martedì col Real diventa complicato. Sicuramente l’Inter non sta passando un momento semplice. Le partite sono poche ma gli episodi tanti. I punti iniziano a pesare. I calciatori devono pensare ad allenarsi, ma se capitano questi episodi si perde la fiducia. Alla fine dell’anno i torti si bilanciano: la fortuna girerà“.