Sorrentino: “Dybala? Credo sia deluso. Strano vederlo non alla Juve. Inter? Non so…”

L'ex portiere, intervistato da Gazzetta.it, ha parlato del suo ex compagno al Palermo che lascerà la Juventus a fine stagione

“Paulo? L'ho visto crescere, è un ragazzo intelligente e per bene. Meriterebbe di essere scelto come uomo simbolo del nuovo progetto tecnico bianconero. Non ho ancora sentito Paulo, ma posso immaginare quanto sia deluso. E’ capitato a tutti noi calciatori il momento amaro di dover lasciare un club non per scelta, è una situazione che ti lascia l’amaro in bocca e il dispiacere di interrompere rapporti di amicizia costruiti giorno dopo giorno coi compagni, coi magazzinieri, coi massaggiatori, con chi ha vissuto quotidianamente magari per tanti anni, e che alla fine hai visto più di tua moglie…”.