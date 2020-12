Sorrentino: “Una settimana fa processi contro l’Inter. Handanovic? Le critiche mi facevano ridere”

Durante la trasmissione di Italia 1, Pressing, l’ex portiere del Chievo Stefano Sorrentino ha parlato della vittoria dell’Inter e della prestazione di Handanovic contro il Napoli:

“Una settimana fa processi contro l’Inter, ora ritroviamo l’Inter a un punto dalla vetta che si gioca le sue carte per lo scudetto. Non era facile, con un pizzico di fortuna hanno vinto una partita importantissima. Su Handanovic ultimamente se ne sentivano troppe, discutere uno come lui mi faceva ridere. È un portiere che porta tanti punti all’Inter”.