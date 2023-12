Sorrentino: “Inter, Sommer un gatto. Le differenze con Onana…”

Stefano Sorrentino, ex portiere di Serie A, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset del fattore Sommer che sta concorrendo tra i meriti dell'Inter prima in classifica in Serie A. Queste le sue considerazioni e il paragone con Onana: "Le differenze sono tantissime. Sono due portieri completamente diversi: Onana forte fisicamente ed esplosivo, Sommer piccolo, rapido, praticamente un gatto. Lo svizzero invecchiando migliora sempre di più. Può caricarsi l'Inter sulle spalle come sta facendo e portarla fino in fondo. Tra i due io scelgo Sommer".