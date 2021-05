Sorrentino: “Lautaro? Ha rosicato per essere partito fuori e poi sostituito”

Così l'ex portiere: "La Roma stava attaccando, lui non riusciva a tenere la palla e forse ha sbagliato qualcosa che a Conte non è piaciuto"

Intervenuto negli studi di Pressing, Stefano Sorrentino, ex portiere, ha detto la sua sul battibecco tra Antonio Conte e Lautaro Martinez di ieri sera, già chiarito, come riportato da FcInter1908: "Ha rosicato più per essere partito dalla panchina, poi entrato e sostituito: è questa doppia cosa. La Roma stava attaccando, lui non riusciva a tenere la palla e forse ha sbagliato qualcosa che a Conte non è piaciuto: è una serie di cose".