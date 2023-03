Sosa: “Bisogna solo fare i complimenti a Retegui. Su di lui polemiche inutili”

L'ex attaccante di Udinese e Napoli ha detto la sua sul centravanti arrivato dal Tigre e subito protagonista in Nazionale

Fabio Alampi

Roberto Sosa, ex attaccante argentino con un passato in Italia tra Udinese, Ascoli, Messina e Napoli, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Retegui? Bisogna fargli i complimenti, 10 giorni fa era col Tigre, un altro calcio e un'altra lingua, e su questo argomento si è fatta una polemica inutile, e ha fatto due gol. Ha il suo percorso, fa gol, non è paragonabile a nessuno. Può dire la sua con la Nazionale italiana".

Sulle polemiche che dice?

"Non è che lui viene a sostituire nessuno. Quando ci saranno Immobile e Raspadori ci saranno loro, l'Italia era in difficoltà ed è stato scelto lui. Fare polemiche sul fatto della lingua o sul fatto che ha preso il posto a qualcun'altro non vanno, sono scelte del tecnico che vanno rispettate".

Si aspettava un campionato del genere da parte del Napoli?

"A inizio stagione, come tutti, non mi aspettavo questa esplosione. Ho avuto Spalletti a Udine, so che allenatore e uomo è, quindi sapevo che prima o poi poteva far bene. L'arrivo di Kim, Osimhen che è esploso e Kvaratskhelia, oltre a Simeone e Raspadori, hanno fatto la differenza. C'è stata un'esplosione dal punto di vista del gioco incredibile. Penso che il Napoli non sta soltanto dominando il campionato ma mostrando anche una qualità di gioco da studiare".