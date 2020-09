Intervenuto ai microfoni di TMW, Ruben Sosa, ex calciatore, ha parlato così dell’ormai imminente passaggio al Cagliari di Diego Godin, in uscita dall’Inter: “Il Cagliari è una squadra uruguaiana (sorride, ndr). Da quelle parti amano gli uruguaiani, penso a Fonseca e Francescoli. Per me Godin è un acquisto importantissimo, stiamo parlando del capitano della Nazionale”, ha detto.