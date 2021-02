Sosa: “Inter? Con la Juve troppo attendista, i sudamericani giocano troppo poco”

Ruben Sosa è intervenuto a Radio Sei e ha parlato di Inter-Lazio: il doppio ex critica la prova dei nerazzurri contro la Juve

"Inter-Lazio? Domenica vinco sempre, comunque vada andrà bene visto che ho nel cuore entrambe le squadre. Ho seguito diverse partite della Lazio in questa stagione, stanno facendo un grande lavoro. Mi piace molto, credo che la squadra di Inzaghi ha preso un flusso importante, gioca bene, fa paura e ha Immobile che è una bestia. L'Inter attacca bene, ma non è una squadra completa, giocano poco i giocatori sudamericani, non è continua nelle sue prestazioni. Contro la Juventus ho visto un atteggiamento troppo attendista, nonostante fosse costretta a recuperare due reti. Credo che la Lazio non aspetterà. Non lo fa mai, conosco Inzaghi e la sua filosofia è quella di giocare sempre per vincere. Quando sono stato a Formello, abbiamo parlato di questo. Immagino una gara in cui entrambe vogliono vincere".