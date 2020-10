Sosa: “L’Inter non può giocare bene una partita e poi male le successive. Conte dovrebbe…”

Ai microfoni di SuperNews, Ruben Sosa ha analizzato questo inizio di stagione dell’Inter. Per l’ex giocatore i nerazzurri non possono permettersi risultati altalenanti ma devono “mantenere un equilibrio”.

“Seguo spesso l’Inter e la Lazio, le mie due ex squadre. Sono molto legato a questi club, vorrei vincessero qualsiasi titolo. I nerazzurri sono quelli più vicini ai vertici della classifica, alla conquista dello scudetto. L’Inter è una squadra nata per competere, ci si aspetta sempre che vinca qualcosa, che sia lo scudetto, la Champions League o la Coppa Italia. Credo che la squadra nerazzurra sia ricca di grandi campioni. Probabilmente, Conte dovrebbe costruire una squadra compatta, unita, che trovi una reale continuità, cercando di dare più spazio anche ai sudamericani. Sanchez gioca poco, Godin è stato venduto. L’Inter, con la sua rosa, la sua storia, i suoi tifosi, non può giocare bene una o due partite e poi giocare male le successive. Deve mantenere un equilibrio“.

(news.superscommesse.it)