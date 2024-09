Sosa: “L’Inter la squadra più forte in cui ho giocato. Inzaghi bravissimo”

Intervistato da Dotsport.it, Ruben Sosa ricorda il suo approdo all'Inter. Arrivato in nerazzurro nel 1992, ha salutato Milano dopo tre stagioni. "All’epoca non era facile giocare in Italia per uno straniero. Noi in rosa avevamo Pancec, Sammer, Salimov, oltre a me. Ma potevano giocare solo tre giocatori stranieri. In quel periodo in Italia c’erano i più forti al mondo, Maradona compreso. Ho fatto tanti gol nella Lazio, che mi ha portato in Italia, ma la squadra più forte in cui ho giocato è stata l’Inter, poi ho ovviamente nel cuore il Montevideo".