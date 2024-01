Sosa: “Inter tornata grande. Inzaghi l’ha resa ancora più forte. Conosco Simone e so che…”

Intervistato da Tag24, Ruben Sosa ha parlato della semifinale di Supercoppa tra Inter e Lazio in programma questa sera a Riad. "Quando si tratta di finali, di gare secche, la Lazio non può essere sottovalutata. Questa squadra è cresciuta tanto e ora sta bene. Quando sono arrivato io veniva dalla Serie B, ma ora è una realtà importante e in una partita da dentro o fuori è difficile individuare una squadra favorita. Sono convinto che Sarri avrà preparato la partita alla perfezione. E’ ovvio che l’Inter sia la squadra più forte, ma questo non vuol dire che sicuramente passerà il turno. Spero però, che quella di questa sera, possa essere una gara bellissima e divertente. Sono due squadre che giocano bene a calcio, chi farà più errori perderà il match".