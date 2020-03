Sosa: “Lautaro e Lukaku fanno paura. Inter la più forte in cui ho giocato in Europa, i tifosi…”

Ruben Sosa, ex attaccante dell’Inter, ha parlato dei nerazzurri e della sfida contro la Juventus ai microfoni di Juvenews.eu: “Mancano ancora tante partite, la Lazio è cresciuta molto e l’Inter ha notevolmente migliorato anche la panchina a disposizione di Conte. Credo che tutte e tre hanno le possibilità di vincere lo scudetto. L’Inter ha due bomber molto importanti: Lukaku è un attaccante che gioca per la squadra, l’ho visto quando sono stato in Italia e mi ha lasciato l’impressione che si sacrifichi molto per i suoi compagni. Lautaro poi è fortissimo, sono due punte che fanno sicuramente paura“.

GODIN – “È un grandissimo campione, un grandissimo capitano! E’ un ragazzo che non creerà mai nessun problema, è una persona molto positiva che fa gruppo come ha dimostrato in passato, cerca sempre di vincere insieme ai suoi compagni“.

RETROSCENA – “Ricordo che feci un contratto col presidente Pellegrini che prevedeva un forte aumento nel caso in cui avessi segnato più di venti gol e la prima stagione riuscii a raggiungere quell’obiettivo. Gli dissi “Se segno venti gol mi paghi la cifra che vi ha comunicato il procuratore, altrimenti può decidere la cifra che vuole nel caso in cui non riesca a raggiungere quell’obiettivo”. È stata la squadra in Europa forse più forte in cui ho giocato, lo Stadio Meazza era stupendo. Sono molto legato ai sostenitori nerazzurri che mi hanno sempre voluto bene”.