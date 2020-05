Sosa: “Lautaro? Non so cosa vuole, è in un grande club come l’Inter. Vidal e Sanchez…”

Intervenuto ai microfoni di Vive Pais, Rubén Sosa ha parlato di Arturo Vidal. Alla domanda sulla possibilità che il cileno arrivi all’Inter, l’ex giocatore ha dichiarato che “sarebbe molto bello per l’Inter se Vidal arrivasse, è un grande rinforzo. L’Inter è un’istituzione e farebbe molto bene al cileno. Vidal è un giocatore con una grande carriera“. Sull’interesse del Barcellona per Lautaro, Sosa ha aggiunto: “Non so cosa vuole. È un ragazzo che fa parte di una grande squadra come l’Inter. Non so cosa pensano i giocatori, vanno in una squadra per quattro anni e dopo un anno vogliono cambiare per ottenere più denaro. Pensano molto ai soldi. Sánchez? Non ha avuto il suo momento. Deve giocare e farlo per 90 minuti. Non puoi giocare così poco. Ha bisogno di tempo per tornare ad essere il giocatore che è e un paio di buone partite per costruire la fiducia“.

(Vive Pais)