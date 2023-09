Sosa: “Lukaku se sta bene è un fenomeno, ma se gioca in una squadra da 5/8o posto…”

Intervenuto ai microfoni di TVPlay, Roberto Sosa, ex calciatore, ha parlato così dell'approdo alla Roma di Romelu Lukaku: “Lukaku è un ottimo acquisto per il fantacalcio, ma per quanto riguarda il calcio giocato, la Roma secondo me termina la stagione tra il quinto ed il settimo posto, se non ottavo. Bisogna vedere l’attaccante belga in quel contesto; in una Roma da quinto-ottavo posto se riesce a rendere anche per il fantacalcio. Se Lukaku sta bene, è un fenomeno ma se l’attaccante belga gioca in una squadra da quinto-settimo posto…“.