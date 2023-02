Sosa: “Il Napoli asfalta tutti. Inter? Mi chiedo come possano dire di essere…”

Intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio, El Pampa Sosa ha parlato della lotta scudetto. Per l'ex giocatore la corsa al titolo è segnata in favore del Napoli: "Il Napoli asfalta tutti. La squadra è continua, ha una tenuta mentale che può durare più dei 90′. Penso alle gara con Salernitana e Spezia, che tengono un tempo e poi alla prima occasione subiscono, puoi metterti pure col pullman davanti all’area di rigore ma prima o poi, alla fine, questo Napoli ti castiga. Durante il Mondiale ci sono state tante chiacchiere".

"Il 4 gennaio il Napoli ha sì perso a San Siro, giocando peraltro male solo un tempo, poi ha fatto 5 vittorie di fila. L’Inter ha perso punti con Empoli e Monza. Mi chiedo come possano dire di essere ancora in corsa per lo scudetto. Poi la Juve, penalizzazione a parte, che prima di giocare al Maradona ne aveva vinte otto di fila senza prendere gol. Arriva a Napoli e viene asfaltata prendendone cinque, poi tre con Atalanta e due col Monza. Per favore, la Juve non è mai stata in corsa!".