Della lotta scudetto e della favorita per il titolo in Serie A ha parlato l'ex attaccante del Napoli a La Gazzetta dello Sport

Della lotta scudetto e della favorita per il titolo in Serie A ha parlato l'ex attaccante del Napoli Roberto Sosa a La Gazzetta dello Sport

Secondo il Pampa Sosa come stanno le cose in serie A...

«L’Inter è la favorita: ha inserito calciatori di qualità e respiro internazionale e li ha introdotti in un gruppo già forte di suo, come dimostra l’ultimo campionato. Se non fa come il Napoli dell’anno scorso e non si sgonfia....».