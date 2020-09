Sosa: “Vidal, a centrocampo è una bestia. Farà bene all’Inter, è un leader”

Intervistato da Footballnews24, l’ex attaccante dell’Inter Ruben Sosa ha parlato del possibile approdo in nerazzurro di Arturo Vidal:

“Vidal, nonostante sia cileno, per caratteristiche sembra un uruguaiano: ama vincere e in campo mette tutte le sue energie, tutte le sue forze. Ha già vestito maglie molto importanti, come ad esempio quella della Juve prima e quella del Barcellona poi. A metà campo è letteralmente una bestia. Nei 90′ corre tantissimo, è in grado di portare il pallone e impostare il gioco, è come se fosse un capitano, un leader. Ha sempre giocato alla grande e ha tanta esperienza, se dovesse trasferirsi all’Inter di Conte sono certo che, come al solito, riuscirà a fare molto bene”.