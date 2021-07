Sostituto Hakimi, la richiesta di Inzaghi alla società. “Nel puzzle manca un pezzo”

Nahitan Nandez è il nome più caldo per l'Inter ed è probabile che, almeno inizialmente, possa essere proprio l'ex Boca il sostituto di Hakimi

Nahitan Nandez è il nome più caldo per l'Inter ed è probabile che, almeno inizialmente, possa essere proprio l'uruguayano il sostituto di Hakimi. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha fatto una richiesta specifica alla società proprio in tema calciomercato: "Simone Inzaghi ha una naturale, comprensibile fretta: nel suo puzzle manca un pezzo, meglio incastrarlo prima che poi. Insomma, il nuovo allenatore nerazzurro vuole abbracciare l’esterno destro senza dover aspettare gli ultimi giorni di agosto. Anzi, al contrario, la richiesta fatta alla società è chiara: arruolare il dopo-Hakimi già a inizio mese, per poter inserirlo al meglio in vista dell’esordio stagionale il 21", racconta infatti La Gazzetta dello Sport.