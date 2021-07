L’Inter accelera per Nandez. “Dal Cagliari ok importante: previsto nuovo incontro”

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a metà settimana è previsto un incontro tra Inter e Cagliari per Nandez

Matteo Pifferi

Dopo la partenza di Hakimi, ci si aspettava che l'Inter potesse trovare il sostituto in tempi brevi ma finora il club nerazzurro non ha perfezionato ancora alcun acquisto anche se ci sono diverse avvisaglie a tal proposito. Inzaghi vorrebbe avere il rinforzo già ad inizio mese, per poterlo testare e inserire gradualmente in vista dell'esordio del 21 e tutti i segnali portano a Nandez.

Nuovo incontro

"Nahitan Nandez resta il prescelto della casa per ragioni tecniche (la capacità di stare sia a destra che in mezzo con uguale disinvoltura), ma è anche quello con le maggiori possibilità di trasferirsi a Milano. Decisiva una somma di fattori: la volontà di tutti i personaggi in commedia, i rapporti tra le società, gli altri affari a corredo, la reciproca disponibilità a venirsi incontro", spiega infatti La Gazzetta dello Sport. A metà settimana è atteso un nuovo incontro con il Cagliari per trovare la quadra economica sul prestito con diritto di riscatto, formula che trova il gradimento dei sardi.

Accordo vicino

Nandez ha un accordo con l'Inter sulla base di un quadriennale da 3 mln netti a stagione. "Adesso l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio vorrebbero usare il fattore tempo per ammorbidire le richieste dei sardi, ma l’accelerazione è quasi obbligata: bisogna mettersi d’accordo sul valore della prima tranche, che ovviamente poi andrebbe a condizionare il riscatto. Il Cagliari immagina una formula assai onerosa in stile Barella, l’Inter non vorrebbe spendere più di 2-3 milioni subito", conferma La Gazzetta. Si tratta ma, in questa settimana, l'affare è destinato ad entrare nel vivo.