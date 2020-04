CorSera – Commissione medica FIGC, la Lega ha scelto il nuovo referente. Ma Lotito blocca tutto

Il medico del Torino Rodolfo Tavana si è dimesso quasi una settimana fa dalla commissione medico-scientifica della FIGC ma il massimo organo federale non ha ancora scelto il nuovo referente per la Serie A. O meglio, come spiega il Corriere della Sera, i club avrebbero già un nome ma il presidente della Lazio Lotito ha rinviato ogni discorso alla prossima assemblea:

“La Figc, dopo le dimissioni di Tavana dalla commissione medica, resta in attesa di un nuovo referente per la serie A. La Lega aveva già votato il dottor Nanni del Bologna, ma il solito Lotito che vuole controllare tutto si è messo di mezzo. Alla prossima assemblea nuova votazione”.