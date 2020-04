Il Corriere dello Sport in prima pagina parla del piano del calcio per la ripresa. Questo il titolo scelto dal giornale sportivo: “Un’estate da scudetto. Il piano del calcio c’è, ora tocca al governo. La Figc: si gioca fino al 2 agosto. Gravina detta i tempi. Si deve ripartire entro il 17 giugno. Via alla trattativa tra Lega e AIC per estendere i contratti. Botta e risposta con Malagò”.