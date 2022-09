Udinese, Sottil: “Soddisfazione incredibile, il merito va a questi ragazzi”

"Soddisfazione incredibile, il merito va a questi ragazzi che ho la fortuna di allenare. Ci prepariamo sempre al massimo, oggi altra prestazione encomiabile: sempre intensi, distanze corte, grande sacrificio da parte di tutti. Soddisfatto per i ragazzi, sono loro gli attori principali. Pereyra? E' un leader assoluto di questa squadra, quando abbiamo avuto problemi sulla fascia destra lui si è dimostrato molto disponibile. A me piace avere un quinto dinamico, è un giocatore di altissimo livello. Questa è una proprietà che ha tutto per fare bene, da questo punto di vista è un top club. Io ho portato le mie idee e il mio modo di proporre calcio in modo aggressivo, a prescindere da chi incontriamo. Questa mentalità sta crescendo partita dopo partita".