Inter, nome nuovo a destra. Corsport: “C’è Dumfries. E lui vuole lasciare il PSV”

L'esterno Orange è il nome nuovo sul taccuino dell'Inter per la fascia destra: a riportarlo è il Corriere dello Sport

Tutto ruota intorno ad Achraf Hakimi. Ad oggi la trattativa con il Psg è in fase di stallo e anche il Chelsea non sembra intenzionato ad arrivare alla cifra richiesta dall'Inter. Il club nerazzurro non vuole però farsi trovare impreparato e sonda diversi nomi per eventualmente rimpiazzare il marocchino. Spiega il Corriere dello Sport: "Sulla fascia destra l'identikit dell'eventuale sostituto di Hakimi non è ancora chiaro perché un altro come il marocchino non c'è.