Sousa: “Mazzocchi è un calciatore da Nazionale, gioca su entrambe le fasce”

Il nome di Pasquale Mazzocchi è stato più volte accostato all’Inter per le corsie laterali. Ne ha parlato così oggi Paulo Sousa

Il nome di Pasquale Mazzocchi è stato più volte accostato all’Inter per le corsie laterali. Così l’allenatore della Salernitana Paulo Sousa ha parlato di lui oggi in conferenza:

"Pasquale ha una intensità coinvolgente, chi ama il calcio lo segue volentieri così come i compagni. Può giocare sia a destra, sia a sinistra. E' un calciatore da nazionale, che crossa benissimo e che in fase offensiva può fare la differenza. Deve solo trovare la condizione fisica, ma parliamo di un giocatore importante per la Salernitana. E' possibile che parta dall’inizio”.