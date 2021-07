Spada: “Ospina? L’Inter nel 2022 investirà su un giovane. C’è un profilo forte”

L'agente Federico Spada ha parlato della notizia lanciata da Il Mattino, secondo cui l'Inter sarebbe interessata a David Ospina

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'agente Federico Spada ha parlato della notizia lanciata dall'edizione de Il Mattino, secondo cui l'Inter sarebbe interessata a David Ospina del Napoli come vice Handanovic:

"Ospina papabile vice Handanovic all’Inter? Mi sorprenderebbe perché credo che l’Inter l’anno prossimo investirà su un portiere più giovane, pensavo potesse essere Musso ma ci sono anche altri Under 23 forti come Unai Simon. Sicuramente però Ospina come secondo portiere ci può stare anche all’Inter".