Spadafora: “Non ci sono le condizioni per fermare la Serie A. Zampa? Parole avventate”

In Italia si discute del possibile stop al campionato dopo il focoloaio nel Genoa. Intercettato prima di entrare al vertice di maggioranza sulla legge delega, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha spiegato: “Voglio essere ottimista, sicuramente non ci sono le condizioni per fermare il campionato. Rivedere il protocollo per irrobustirlo, vista la curva dei contagi? No, mi sembra che non sia il momento. Il protocollo per ora va bene così”.