Spadafora: “Tutti i campionati siano pronti ad un piano B. Ronaldo? Sarebbe bello se…”

Lunga intervista concessa ai microfoni de Il Mattino da parte del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Il tema più caldo, ovviamente, è stato quello di un ipotetico blocco dei campionati a causa del Covid: «Il governo si è impegnato a intervenire per sostenere le attività che saranno bloccate, ma speriamo non accada. Ci troviamo però ad affrontare una situazione difficile, i rischi non vanno sottovalutati. Proprio per evitare il default ho ribadito che tutti i campionati debbano essere pronti ad un piano B se le cose dovessero peggiorare».

Crede che sia opportuna una bolla per le squadre professionistiche?

«Il protocollo attuale prevede già una bolla in caso di positività di un componente della squadra. Tocca alle squadre rispettarlo e non mi pare che ciò sia accaduto sempre. Il protocollo è molto rigoroso, se applicato, e ricordo che è il minimo richiesto alle squadre, che in autonomia possono decidere regole ancor più rigide: andare avanti senza problemi è anche loro interesse».

Le parole di Cristiano Ronaldo l’hanno amareggiata?

«A tutti i giocatori, soprattutto ai più forti e famosi, chiedo una assunzione di responsabilità per essere da esempio per i più giovani. Sarebbe bello se ciascuno di loro facesse un video sui propri canali social per chiedere ai ragazzi di indossare le mascherine e scaricare Immuni».