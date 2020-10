Spadafora: “Ronaldo ha violato il protocollo andando in Portogallo? Penso proprio di sì”

Andando e tornando dal Portogallo, Ronaldo ha violato il protocollo anti Covid. E’ quanto ha detto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora rispondendo alle domande di Gianni Minoli nel corso di un’intervista per il programma “Il Mix delle cinque” in onda su Radio Uno, di cui e’ stata anticipata una sintesi. Alla richiesta di Minoli se il campione juventino abbia violato il protocollo andando e tornando dal Portogallo, il ministro ha risposto: “Si’, penso proprio di si’, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorita’ sanitaria”. (ANSA).