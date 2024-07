Ieri l'Inter ha ufficializzato l'arrivo di Mehdi Taremi . Emozionato nella sua prima intervista da nuovo giocatore nerazzurro, l'iraniano è pronto per conquistare i tifosi a suon di gol. "La missione dell’iraniano è chiara: segnare, magari da subito perché Inzaghi avrà bisogno di lui già al debutto del 17 agosto in campionato contro il Genoa, e continuare a farlo lungo la maratona di partite che attende l’Inter", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"I numeri dicono che sì, Taremi è un attaccante da doppia cifra, e che con lui e i due bomber dello scudetto l’Inter può godersi tre attaccanti in doppia cifra in un solo campionato: non succede da 20 anni. Erano i tempi di Adriano, Bobo Vieri e Martins: nel 2004-05 il trio chiuse rispettivamente con 16, 13 e 11 gol segnati in Serie A".