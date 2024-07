Dopo l'eliminazione dell'Olanda in semifinale da parte dell'Inghilterra non ci saranno interisti nella finale di Berlino. La Nazionale di Southgate ci riprova dopo la finale persa quattro anni fa del torneo contro l'Italia di Mancini. La Spagna di De La Fuente gioca per il quarto europeo. Queste le formazioni ufficiali della gara che si gioca alle 21.