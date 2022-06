In Spagna – Lewandowski al Barcellona: in settimana si chiuderà la trattativa

Il Barcellona in settimana chiuderà la trattativa per l'acquisto di Robert Lewandowski, che da tempo ha annunciato di voler lasciare il Bayern Monaco. Ne è convinto il quotidiano catalano Sport, oggi in edicola, che scrive di un incontro programmato a giorni fra gli emissari del club blaugrana e i dirigenti tedeschi per formalizzare il passaggio dell'attaccante polacco, che dunque chiuderà la propria esperienza nella società più titolata di Germania dopo ben otto anni e innumerevole reti sia in Bundesliga sia nelle coppe.