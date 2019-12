In Spagna – Pronta un offerta del Real Madrid all’Inter per Milan Skriniar: i dettagli

Dalla Spagna arrivano voci di mercato sull’interesse del Real Madrid per Skriniar. Non è la prima volta che se ne sente parlare, ma secondo il quotidiano El Desmarque, il presidente Perez avrebbe preso contatti con l’Inter. “40 mln di euro più il cartellino di Brahim Diaz per quello che è considerato uno dei migliori centrali in Europa”, si legge nell’articolo del quotidiano spagnolo.

Il Real lo seguirebbe da tempo anche se inizialmente era il piano B rispetto a Koulibaly, ma la trattativa per il giocatore del Napoli si sarebbe arenata perché non ci sono grossi rapporti con la dirigenza del club partenopeo. Per questo starebbe invece prendendo piede quella per l’interista. L’ostacolo sarebbe, sempre secondo lo stesso sito, il no di Diaz ad una cessione. Questo starebbe creando qualche intoppo rispetto al piano di Perez.

(Fonte: El Desmarque)