Dopo aver segnato in Serie A con l’Inter, arriva anche il primo gol in Serie B per Sebastiano Esposito. Il giovane attaccante in prestito alla Spal è entrato a gara in corso contro il Pescara e ha chiuso la sfida piazzando la rete del 2-0. Primo gol di Salomon e raddoppio di Esposito nei minuti di recupero. Vittoria per la Spal che sale a 15 punti in classifica.