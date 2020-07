SPAL-Inter, l’ora di Eriksen: a centrocampo sempre Gagliardini. Cambiano gli esterni

Dopo due panchine di fila e pochi minuti in campo nei finali di match contro Verona e Torino, ora tocca a Christian Eriksen. Il danese dovrebbe partire dall’inizio in quel di Ferrara contro la SPAL, dando così il cambio a Borja Valero, titolare contro gialloblù e granata. L’ex Tottenham agirà alle spalle di Sanchez e Lautaro, visto che Lukaku non è al 100% e potrebbe anche restare a Milano.

OK GAGLIARDINI – Secondo quanto riportato da Tuttosport, a centrocampo invece sono confermati sia Brozovic che Roberto Gagliardini, quest’ultimo sempre titolare dalla ripresa del campionato. Barella ha ripreso ad allenarsi con la palla e potrebbe rientrare con la Roma, mentre Sensi e Vecino continuano con le terapie. A sinistra dovrebbe vedersi Biraghi mentre a destra Candreva, con Young e Moses pronti a subentrare. Davanti ad Handanovic, spazio invece a Bastoni e De Vrij assieme a Skriniar.