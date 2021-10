UFFICIALE – Serie A, Spalletti vince il premio di miglior allenatore di settembre

La Lega Serie A ha annunciato di aver assegnato a Spalletti, tecnico del Napoli, il premio di migliore allenatore del mese di settembre

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la Lega di Serie A ha annunciato di aver assegnato a Luciano Spalletti , ex Inter e oggi sulla panchina del Napoli, il premio di migliore allenatore del mese di settembre. Ecco il comunicato:

"Il premio Coach Of The Month di settembre è stato assegnato all’allenatore del Napoli Luciano Spalletti. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli - Torino, in programma domenica 17 ottobre 2021 alle ore 18.00 allo Stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.